В честь 15-летия RT запустил коллаборацию со Студией Артемия Лебедева

Телеканал RT и студия Артемия Лебедева представили совместную работу

В честь своего 15-летия телеканал RT запустил коллаборацию со студией Артемия Лебедева. Дизайнеры представили юбилейный логотип RTXV, а также капсульную коллекцию мерча, которая доступна в онлайн-магазине RT SHOP и на сайте студии.

«Вот уже 15 лет он (телеканал RT – прим. ред.) снижает давление западных информагентств на умы зрителей и предлагает альтернативную точку зрения на различные события», - говорится на странице проекта.

Редизайн черно-зеленого логотипа стал центральным элементом, вокруг которого выстроилась вся концепция юбилейного проекта.

«В юбилейном логотипе — RTXV (RT15 в римской системе счисления) — воплотились характерные черты работы телеканала за годы его существования. Символ X олицетворяет борьбу с цензурой альтернативных голосов в медиапространстве, символ V представляет собой «рупор», с помощью которого пробивается голос RT», - рассказали о новом логотипе в RT.

Помимо самого логотипа дизайнерская студия разработала также большую линейку сувенирной продукции – футболки, сумки, декоративные подушки и даже медицинские маски.

RT — российский международный информационный телеканал. Впервые он вышел в эфир 10 декабря 2005 года. Сегодня RT включает в себя несколько новостных и документальных телеканалов, глобальное мультимедийное агентство, а также информационные онлайн-порталы на шести языках.