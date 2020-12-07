Названы три тренда киберпреступности на ближайшие годы Фото: Евгения ГУСЕВА

Интернету нужно быть готовым к новым трендам в киберпреступности в ближайшие годы. Эксперты уверены, что главными проблемами станут - появление высокопрофессиональных кибербанд, атаки на инфраструктуру и массовость киберпреступности.

«Первый тренд – киберпреступность становится массовой, к сожалению, особенно во времена экономического кризиса . И ряды преступников пока только пополняются», - рассказал в интервью РИА «Новости» глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Только в июле 2020 года в мире ежегодно появлялось более 400 тысяч единиц вредоносных программ. Для такого объема, нужны тысячи хакеров, подчеркнул Касперский.

«Да, у них (у хакеров – прим. ред.) есть автоматизация, автоматическая генерация кодов, но, я не удивлюсь, если их уже 100 тысяч человек», - отметил он.

Профессиональные группы хакеров стали появляться совсем недавно. О первой из них – Сarbanak – стало известно в 2014 году. До этого хакеры делились на две группы - спонсируемые государствами и обычная преступность.

Третий тренд - это атаки на инфраструктуру, которые постоянно растут. Причем со временем они будут усложняться, все больше технологий будет подпадать под удар, предупредил эксперт.

Чаще всех в 2019 году хакеры атаковали сайты госорганов, больниц, финансовых учреждений и организаций области образования, писал KP.RU. При этом общее число кибератак растет.