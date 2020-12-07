В Киргизии поддержали сохранение русского языка в качестве официального

Талант Мамытов Фото: kenesh.kg

Члены Конституционного совещания Киргизии поддержали сохранение официального статуса русского языка. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента республики Талант Мамытов на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным

Мамытов отметил, что в Киргизии придают важное значение официальному статусу русского языка. По его словам, это позволяет «решать все политические вопросы», а также сотрудничать в Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Володин в свою очередь заявил, что гражданам Киргизии проще устроиться на работу в России благодаря тому, что в республике закреплён официальный статус русского языка.

Как писал сайт kp.ru, в конце ноября в Киргизии призвали лишить русский язык статуса официального.

Напомним, накануне в Молдавии одобрил изменения в законодательство, которые призваны повысить роль русского языка и вернуть ему статус языка межнационального общения. Теперь перевод на русский язык инструкций к лекарственным препаратам, и аннотации к медикаментам будут представлены на двух языках – русском и молдавском.