Полиция возбудила уголовное дело о хищении денег у Юрия Лозы

Юрий Лоза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская полиция возбудила уголовное дело о хищении денег у артиста Юрия Лозы, который перевел деньги за съем квартиры в Крыму.

Артист договорился с неизвестными об аренде жилья в Крыму и перевел им задаток в размере 11 тысяч.

«В действительности никакой квартиры нет, а мошенники перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», - рассказал собеседник агентства», - приводит Агентство «Москва» слова источника в правоохранительных органах.

Факт мошенничества артист подтвердил в своем Facebook. Но Лоза также заявил, что ему отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку сервис «Яндекс.Деньги» отказал сотрудникам правоохранительных органов в сотрудничестве и не стал предоставлять номер счета, на который певец перевел средства.