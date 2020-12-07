В Анкаре обнаружили тело россиянки, жаловавшейся на побои от мужа

В Анкаре обнаружили тело россиянки, жаловавшейся на побои со стороны мужа Фото: REUTERS

Россиянка найдена мертвой в своей квартире в Анкаре. Полиция подозревает в убийстве ее мужа, гражданина Турции.

Пара находилась в процессе развода. Женщина уже много раз жаловалась на побои со стороны мужа и обращалась в больницу за помощью, пишет газета Sabah.

Что именно произошло в этот раз, неизвестно. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры. Полицейские внимательно изучили камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что последний раз россиянка заходила домой 30 ноября и больше не выходила.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. которая позволит выяснить точную причину смерти. Мужа россиянки разыскивает полиция.

Ранее, в середине сентября, в Турции скончалась еще одна русская туристка. Выйдя из отеля. она попала под колеса служебного автобуса. Водитель попросту не заметил женщину. Как только он понял, что произошло, сразу же вызвал скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.