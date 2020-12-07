Новая российская орбитальная станция должна стать крупнее «Мира» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая российская национальная орбитальная станция по своему внутреннему объему должна стать больше станции «Мир», а также российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Как передает РИА Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия», строительство новой станции предусматривается в два этапа. В 2025-2026 годах планируется завершить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. Она будет предназначена для двух космонавтов.

С 2026 по 2028 год станцию планируют пополнить еще четырьмя модулями, а также довести внутренний объем до 464 кубометров. На этой площади смогут расположиться уже до четырех космонавтов.

Жилой объем станции «Мир» составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС составляет около 189 кубометров. Новая российская национальная орбитальная станция должна быть 464 кубометра.