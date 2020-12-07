Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Львы в зоопарке испанского города Барселона переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил директор зоопарка Жули Маури, который уточнил, что животный заразились COVID-19 в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а симптомы оказались схожи с обычной простудой.

«Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19», - рассказал директор зоопарка Барселоны в эфире телеканала Betevé, отметив, что животные уже здоровы

Коронавирусная инфекция была выявлена во время плановой проверки, когда животным сделали серологический тест и тест на антитела.

Как сообщил Маури, симптомы заболевания проявились в том, что львы «чихали и кашляли». «Для них это было как насморк», - отметил.

Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников зоопарка. Отмечается, что коронавирус от львов к человеку не передался. По словам директора, «для этого необходим очень тесный контакт».

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно писал о коронавирусе у кошек. COVID-19 передается домашним питомцам, но человек от них заразиться не сможет.