Турция полностью расплатилась за российские С-400 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анкара полностью погасила долг перед Россией за системы противовоздушной обороны С-400, сообщили в Ростехе.

«Мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства», — сказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Россия и Турция могут продолжить работу в области военной промышленности, цитирует его «Интерфакс». Возможно, турецкое правительство закупит и другое вооружение из РФ. Сейчас ведутся переговоры по поставкам техники.

Состоявшийся же контракт Чемезов назвал «уникальным», так как он был заключен со страной, входящей в Североатлантический альянс. В ближайшее время власти Турции решат вопрос о поставках второй партии С-400.

В Турции прошли первые испытания российских ЗРК в октябре 2020 года. Их протестировали на учениях в условиях полигона близ города Синоп. Все ракеты выполнили задачу и успешно поразили назначенные цели.

Решение турецкого правительства приобрести у России С-400 привело к разногласиям с верхушкой НАТО и властями США. Вашингтон с лета 2019 года требовал отказаться от сделки, купив при этом комплексы Patriot. США грозили задержать или вообще отменить продажу Турции своих истребителей F-35.