«Онлайн Доктор» признан лучшим цифровым проектом по борьбе с COVID-19

Проект «Онлайн Доктор» победил в конкурсе на лучшие цифровые интеграционные решения по борьбе с COVID-19. Телемедицинская платформа, разработанная «Мобильными Медицинскими Технологиями» (компания группы «Ташир»), вошла в число четырех лучших проектов конкурса, который проводился Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР). Торжественная церемония награждения победителей прошла 4 декабря.

Конкурс стартовал в сентябре этого года. В нем приняли участие 163 проекта, направленных на создание и внедрение цифровых решений, помогающих преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Проект «Онлайн Доктор» - это платформа для онлайн-консультаций с врачами, которая объединит на одной площадке медицинские учреждения стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По мнению ее создателей, телемедицинская платформа позволит снизить нагрузку на региональные клиники и поможет пациентам во время пандемии получать квалифицированную помощь медиков из разных стран. Еще одна задача, над которой работает компания «Мобильные Медицинские Технологии», это создание центра компетенций врачей стран ЕАЭС - виртуального медицинского консилиума по противодействию COVID-19.

Цифровая платформа «Онлайн Доктор» будет запущена во всех странах Евразийского экономического союза. Планируется, что в проекте примут участие ведущие государственные и частные клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

В России телемедицинский сервис «Онлайн Доктор» работает с 2015 года. Во время пандемии коронавируса его эксперты открыли бесплатные онлайн-консультации по профилактике и диагностике коронавируса. С марта 2020 года бесплатными консультациями воспользовались около тысячи человек.