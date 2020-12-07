В Нижегородской области до конца года дооснастят 8 сосудистых центров

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется дооснастить восемь первичных сосудистых центров вместо пяти запланированных. Увеличить объем выполненных работ удалось благодаря средствам, сэкономленным на торгах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы продолжаем развивать кардиологическое направление в региональной медицине благодаря национальному проекту «Здравоохранение», - отметил Глеб Никитин. – Основное внимание в этом направлении уделяется закупкам современного оборудования. В частности, до конца года планировалось переоснастить пять первичных сердечно-сосудистых центров, но за счет экономии их число увеличилось до восьми.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

По словам губернатора, новое оборудование поступит дополнительно в Починковскую ЦРБ, Дзержинский госпиталь ветеранов войн им.Самарина и Арзамасскую городскую больницу. Среди закупленной техники компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, оборудование для реабилитации пациентов. В общей сложности, за этот год новое оборудование появится в двух больницах Нижнего Новгорода и в шести районных медицинских учреждениях. Отдельные изменения касаются Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы. Там появится экспертный центр помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. Благодаря этому удастся избежать обострений у пациентов-«сердечников».