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Названы основные ошибки водителей на зимних дорогах

Но не только автомобилисты могут вызвать аварийную ситуацию на дорогах, напомнили эксперты
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
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Названы основные ошибки водителей на зимних дорогах

Названы основные ошибки водителей на зимних дорогах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самыми опасными ошибками на заснеженных дорогах можно считать неоправданные обгоны, превышение скорости и слишком маленькую дистанцию между автомобилями.

Снег и гололедица на дороге ухудшают сцепление с дорожным покрытием и приводят к аварийным ситуациям, напомнили эксперты автопортала Autonews.

«Избалованные сухим асфальтом автомобилисты забывают о том, что на ледяной дороге, в снегу или в грязевой жиже меняется сцепление с дорогой, а тормозной путь растет», — рассказали они.

Не менее опасным может быть езда на летней резине, невнимательность водителей большегрузов и потеря управления машиной на обмерзших трамвайных путях.

Но не только автомобилисты могут вызвать аварийную ситуацию на дорогах – внезапное появление велосипедиста, например, может привести к ДТП.

В России на 1 декабря 2020 года действуют 15 тысяч стационарных и 3,6 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.