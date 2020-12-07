Названы основные ошибки водителей на зимних дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самыми опасными ошибками на заснеженных дорогах можно считать неоправданные обгоны, превышение скорости и слишком маленькую дистанцию между автомобилями.

Снег и гололедица на дороге ухудшают сцепление с дорожным покрытием и приводят к аварийным ситуациям, напомнили эксперты автопортала Autonews.

«Избалованные сухим асфальтом автомобилисты забывают о том, что на ледяной дороге, в снегу или в грязевой жиже меняется сцепление с дорогой, а тормозной путь растет», — рассказали они.

Не менее опасным может быть езда на летней резине, невнимательность водителей большегрузов и потеря управления машиной на обмерзших трамвайных путях.

Но не только автомобилисты могут вызвать аварийную ситуацию на дорогах – внезапное появление велосипедиста, например, может привести к ДТП.

В России на 1 декабря 2020 года действуют 15 тысяч стационарных и 3,6 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.