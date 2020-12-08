Игрок сборной России Марио Фернандес рассказал, за кого бы голосовал на выборах

Бразильский футболист Марио Фернандо, выступающий за сборную России, в интервью «КП» рассказал как он получил российский паспорт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильский футболист Марио Фернандо, выступающий за сборную России, в интервью «КП» рассказал как он получил российский паспорт. По словам защитника, прежде чем принять решение, к нему несколько раз подходили генеральный директор клуба Роман Бабаев и Леонид Слуцкий, возглавлявший в то время ЦСКА.

«Я взял российский паспорт ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась. Но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом. Я взял паузу, чтобы переговорить со всеми своими родственниками. Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И если хотя бы один сказал мне: «Марио, не надо», я бы ответил ЦСКА «нет», - рассказал Марио Фернандес.

Бразилец приехал в Россию в 2012 году. Через два года Фернандес принял участие в товарищеском матче Бразилия – Япония. Но уже в 2016 году указом Владимира Путина получил российское гражданство, а через год дебютировал в сборной России и стал одним из ее самых ценных игроков.

Вместе с тем Марио Фернандес признался, что не ходит в России на выборы. «В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошел – голосовал бы за Путина. Больше никого не знаю!» - признался бразилец.

В 2020 году Марио Ферандес выиграл премию «Комсомольской правды» и был признан футбольным Джентльменом года.