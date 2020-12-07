Утверждены правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»

Утверждены правила транспортировки и хранения «Спутник V» Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующий указ подписала 7 декабря главный санитарный врач России Анна Попова.

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) "Гам-Ковид-Вак"», — говорится в постановлении, появившемся на интернет-портале правовой информации.

Документ вступит в силу 8 декабря и будет действовать до конца февраля 2021 года.

Сегодня же глава кабмина Михаил Мишустин призвал руководство российских регионов приготовиться к получению вакцины. Необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру для доставки.

4 декабря Минпромторг сообщил о том, что «Спутник V» скоро начнут выпускать в объеме два миллиона доз в сутки, что позволит начать масштабную вакцинацию россиян. Поручение о ее старте 2 декабря выпустил президент России Владимир Путин.