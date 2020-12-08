Марио Фернандес назвал матч против Хорватии на ЧМ-2018 "самым счастливым моментом и самым большим разочарованием"

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «КП» вспомнил чемпионат мира по футболу 2018 года. В нем он принимал участие в составе сборной России, и стал одним из самых значимых ее игроков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «КП» вспомнил чемпионат мира по футболу 2018 года. В нем он принимал участие в составе сборной России, и стал одним из самых значимых ее игроков.

«ЧМ-2018 - одно из главных приключений в моей жизни. И за него я тоже благодарен России и ЦСКА. Тот матч с Хорватией (четвертьфинал чемпионата мира в Сочи. Ничья 2:2, один из мячей забил Фернандес. Сборная России уступила по пенальти, один из которых не забил Марио - ред.) – нечто особенное. За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере -- когда забил гол. И одно из самых больших разочарований – когда не забил пенальти. Но знаете что? Если бы мне предложили пережить этот день заново, я бы согласился не задумываясь. Более того, если бы мне сказали перед серией пенальти «Ты не забьешь – такова твоя судьба», я бы все равно взял мяч в руки и пошел к точке. Потому что надо уметь смотреть судьбе в лицо. И надо использовать хотя бы малейший шанс эту судьбу изменить к лучшему», - рассказал Марио Фернандес журналистам «КП».

Бразильский защитник получил российский паспорт в 2016 году, а уже через год дебютировал в национальной команде. В 2020 году Марио Фернандес стал обладателем премии «КП» футбольный Джентльмен года.