Малышева назвала побочки самоизоляции Фото: YouTube

Есть несколько очень серьезных побочных эффектов пандемии, которые могут привести к опасным последствиям, считает телеведущая, автор программы «Жить здорово!» на Первом канале и врач Елена Малышева.

В одной из передач, запись которой опубликована на YouTube, Малышева признала, что временный отказ от вакцинации детей приведет к локальным вспышкам давно забытых болезней. Из-за приостановки плановой вакцинации в разных уголках мира и страны 94 миллиона детей не получили прививки от простых заболеваний, вроде кори.

Не меньшую озабоченность вызывает рост смертности от кардиологических заболеваний. Везде, где был введен карантин, медики фиксируют такую картину, признал кардиолог и профессор Дмитрий Дупляков.

Для примера, по статистике на миллион погибших от COVID-19 и его последствий приходится 17 миллионов умерших от инфарктов и инсультов, сообщили в передаче Малышевой.

«Поэтому мы сегодня всем, кто сидит дома, говорим только одно: вы должны понимать, что риск погибнуть от болезней сердца у вас в разы выше, чем риск погибнуть или вообще даже встретиться с коронавирусом», — сказала телеведущая.

Она дала совет сердечникам – больше двигаться, гулять и регулярно пить те лекарства, которые посоветовал врач. При болях в сердце сразу вызывать скорую помощь.

И, наконец, третьей проблемой Малышева считает психологические сложности. Соведущий Малышевой Дмитрий Шубин призвал людей, на которых давит отсутствие общения, идти за помощью к специалистам. Особенно, если они понимают, что справиться с проблемой самостоятельно не могут.