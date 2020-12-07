Лишился 11 тысяч: Стало известно, как Юрий Лоза попался на удочку мошенника в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны подробности досадной истории, в которой Юрий Лоза оказался пострадавшим. Артист попался в руки мошенника во время отпуска в Керчи. Самостоятельно восстановить справедливость у исполнителя не вышло, теперь он надеется на помощь полицейских.

Все случилось в конце лета. Юрий Лоза собирался в отпуск в Крым. Решил не останавливаться в отеле, а снять отдельную квартиру. В Интернете нашел подходящее объявление, созвонился по указанным контактам и вскоре дело было решено.

Артист забронировал квартиру в доме №14 на улице Свердлова – объект оказался всем хорош: отличный вид из окна, через дорогу набережная, да и цена подходящая.

За сутки хозяин просил 1600 рублей, а в случае, если арендатор готов оплатить онлайн 10 суток проживания, пообещал предоставить скидку. Сошлись на 11 тыс. рублей.

Юрий Лоза даже не усомнился в порядочности собеседника и не задумываясь перевел сумму двумя частями: 3200 и 7800. 4 сентября певец прибыл в Керчь, но оказалось, что в квартире прорвало трубу и заселяться туда нельзя.

Как сообщает сайт mk.ru, артист потребовал вернуть ему деньги, на что собственник жилья согласился, но после перестал отвечать на звонки. В итоге новое место жительства артист арендовал уже на месте, но через Интернет, а в агентстве недвижимости.

Вплоть до 15 сентября Юрий Лоза надеялся получить назад свои деньги за квартиру, в которой так и не смог пожить, но не дождался перевода. В конечном счете, решил обратиться в УМВД,

Получив заявление, керченские оперативники отправили запрос в яндекс-деньги, установили, что перевод через киви-кошелек на номер арендодателя совершался на территории московского региона. А значит, есть основание отправить материалы проверки по подследственности. Вскоре документы оказались в ОМВД по району Хамовники, где прописан артист.

Теперь разбираться в истории предстоит московским полицейским.