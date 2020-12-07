30 участниц конкурса красоты рухнули с моста в грязный пруд Фото: YouTube

Бороться за титул Мисс Таиланд в этом году оказалось сложнее, чем обычно. 30 конкурсанток приняли участие в фотосессии у пруда в городе Чиангмай (Таиланд), но она закончилась не совсем так, как они ожидали.

В какой-то момент миниатюрные красавицы решили пройти по канатному мосту из ресторана на воде к берегу, но, несмотря на небольшой вес участниц, мост рухнул. Все девушки, успевшие ступить на него, оказались в грязной воде, сообщил портал Newsflare.

Неприятный инцидент произошел 7 декабря – на второй день конкурса. Три девушки получили травмы, еще две отделались царапинами. Но всех, кто упал, доставили в больницу на обследование.

Владелец ресторана, 43-летний Ворапот Чатканжана покрыл расходы на лечение девушек. Он уже выделил 500 тысяч бат (1,2 миллиона рублей), пообещав при необходимости доплатить.

Три девушки остаются в больнице, но уже завтра их выпишут, остальные 27 продолжили участие в мероприятии.

Необычный конкурс красоты прошел в Якутии. Работники местного дома народного творчества придумали его исключительно для коров и быков. Хозяева нарядили своих буренок в кокошники, шляпы, косынки, банты, кружевные палантины, а бычков – в фуражки и бескозырки. Был и «макияж»: подрисованные бровки и подкрашенные губки.