Как получить кешбэк до 21% от суммы покупок

«Зимный кешбэк» (а именно так называется акция) продлится до конца января 2021 года. Суть предложения в том, что розничные клиенты смогут получить дополнительно до 10% от операций по картам.

Как пояснили в банке, в акции участвуют все, кто с декабря по январь откроют или пополнят любой срочный вклад на сумму от 300 тысяч рублей, увеличив общий остаток средств на своих счетах в банке, и при этом совершат покупки на сумму от 50 тысяч рублей по любым картам банка (зарплатным, дебетовым, кредитным).

При этом в ПСБ для клиентов с картами банка действует базовая программа лояльности с кешбэком - в зависимости от вида карты и любимых категорий клиента, он может составлять от 1,5% до 11%. Вдобавок к этому клиент будет получать "Зимний кешбэк", что позволяет вернуть до 21% от суммы покупки.

Но есть и максимальные лимиты - в зависимости от размера вклада «зимний кешбэк» составляет от 1000 до 5000 рублей. Этими деньгами клиенты смогут воспользоваться сразу же после окончания акции - на любые нужды.

- Наша задача – создать условия, чтобы клиентам было удобно и выгодно с банком. В преддверии Нового года люди начинают покупать подарки, готовятся к встрече праздника и планируют новогодние каникулы. Мы решили поощрить наших клиентов-вкладчиков, предложив им дополнительное вознаграждение при оплате покупок картами банка. Одновременно банк повысил и доходность вкладов и накопительных счетов, поскольку это по-прежнему самый востребованный, удобный и понятный инструмент сбережений для населения, - пояснил Марат Муллагалиев, директор по разработке продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Напомним, в декабре банк повысил доходность действующих вкладов и накопительных счетов и запустил новый вклад «Зимнее чудо» - с доходностью до 5,5% годовых.