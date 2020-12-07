Nokia возглавит проект по созданию сетей 6G в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финская корпорация Nokia займет главенствующую позицию в проекте по развитию систем мобильной связи шестого поколения (6G) в Европе. Как сообщили в компании, проект Hexa-X включает «создание сценариев использования 6G и разработку фундаментальных технологий» для этих сетей. Его профинансировала Еврокомиссия.

«Nokia ожидает, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году, в соответствии с обычным десятилетним циклом между созданием сетей нового поколения», - сказано в сообщении компании.

Сейчас именно Nokia внедряет сети 5G на еврорынке. Она вместе с мобильным оператором Telia два года назад запустила первую сеть пятого поколения в Хельсинки, Вантаа и Оулу (три города в Финляндии).

В начале прошлого года стартовала коммерческая эксплуатация сети. Теперь она охватывает 42 города, или более четверти населения страны.

Около месяца назад в компании объявили о достижении рекорда скорости передачи данных – восемь гигабит в секунду для одновременно подключенных к сети двух телефонов, работающих на технологии миллиметровых волн 5G mmWave.

Nokia разрабатывает и продают телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Это одна из самых известных компаний в Европе – ее акции есть на многих биржах, включая немецкие и американские.