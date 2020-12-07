Эксперты объяснили, что будет с рублем, нефтью и биржей к середине декабря Фото: Shutterstock

Специалисты спрогнозировали, как поведут себя биржа и цены на нефть на текущей неделе, а также предположили в каком диапазоне будет колебаться курс доллара.

- Полагаю, что курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 89-91 к евро. Скорее всего, к пятнице показатели укрепятся в нижних границах, - говорит в беседе с «Российской газетой» Михаил Васильев, главный экономист Совкомбанка.

Рубль будет укрепляться, поддержку ему окажут растущие цены на нефть из-за сделки ОПЕК+. Нефть в текущую неделю будет торговаться без лишних скачков, скорее всего в диапазоне 47-52 доллара за баррель марки Brent.

Что касается бирж, то имеются поводы для позитива. Показатели по труду в США растут, в Великобритании 8 декабря стартует вакцинация, лондауна от второй волны пока не ожидается.

- Все это указывает, что еще несколько неделю показатели биржи будут держаться на высоте. Но при условии, что не появится «сюрпризов» в виде разлада в отношениях США и Китая, - отметил Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал".