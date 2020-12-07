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Власти Германии планируют ввести жесткий карантин после Рождества

Работать будут только супермаркеты
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Власти ФРГ планируют ввести жесткий карантин после Рождества

Власти ФРГ планируют ввести жесткий карантин после Рождества

Фото: REUTERS

Власти Германии планируют ввести в стране жесткий карантин после Рождества. Работать, скорее всего, будут только супермаркеты. Такой режим продлится с 27 декабря по 3 или 10 января, пишет Bild.

Кроме этого, правительство во главе с Ангелой Меркель планирует существенно увеличить школьные каникулы: начать их на неделю раньше и продлить на одну неделю.

Меркель сообщила, что намерена, как можно скорее, принять решение о жестком карантине. Однако ее планы могут натолкнутся на сопротивление премьер-министров некоторых федеральных земель ФРГ.

Несколько дней назад канцлер Германии Ангела Меркель уже обращалась к гражданам по ситуации с коронавирусом. Она призвала всех быть внимательными этой зимой, иначе есть риск наступления третьей волны пандемии. Меркель, в частности, выступила за закрытие горнолыжных курортов во всех странах Европы предстоящей зимой.

Канцлер отметила, что коронавирусные ограничения останутся в Германии как минимум до конца января. При этом она не исключает, что вакцина от COVID-19 поступит в страну ещё до Рождества.

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