Евро опустился ниже 89 рублей впервые с сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курс евро продолжает падать по отношению к рублю. Впервые с 18 сентября национальная валюта подросла до 89 рублей за евро, доллар уже близится к 73 рублям за единицу.

Курс доллара расчетами «завтра» рухнул на 64 копейки (73,41 рубля), курс евро – на 71 копейку (89,09 рубля), свидетельствуют данные Мосбиржи.

К семи вечера европейская валюта замедлила падение и торговалась на отметке 89,07 рубля.

Аналитики сообщают, то причиной такого роста рубля, как и других валют emerging markets (развивающихся рынков – прим. ред.), стало ожидание новостей из США. Там должны одобрить новую программу стимулирования экономики.

Несколько дней назад конгресс США представил новый пакет поддержки на 908 миллиардов долларов. Эксперты уверены, что президент Дональд Трамп и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере 1200 долларов на человека.