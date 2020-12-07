Большинство жителей Земли остается восприимчивым к COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Население планеты очень все еще очень восприимчиво к заражению коронавирусом. Заболеть может больная часть населения, сообщил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он выступил перед журналистами на пресс-конференции в Женеве, где сообщил, что в мире уже проведены «сотни исследований» о наличии антител в организме людей и иммунитете к коронавирусу.

«Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию», - сказал Гебрейесус.

Создание вакцины от коронавируса не сможет сразу остановить пандемию COVID-19, заявил он. Гебрейесус отметил также жизненную важность вакцины от COVID-19 и выразил надежду на то, «что у нас будет вакцина настолько быстро, насколько возможно».

Тем временем Совет Евросоюза сегодня сообщил, что ЕС и США, когда к власти придет Джо Байден, должны возобновить усилия по реформированию таких международных организаций, как ВОЗ и ВТО (Всемирная торговая организация).