Побит новый температурный рекорд на Земле Фото: Павел КЛОКОВ

Европа пережила самый теплый ноябрь за всю историю наблюдений, сообщили эксперты Службы по изменению климата Copernicus (C3S). Они сделали свои выводы на основе анализа температур воздуха и поверхности планеты.

Ноябрь 2020 года был на 0,8 градуса Цельсия теплее, чем средняя температура этого месяца в 1981-2010 годах, пишет издание Phys.org со ссылкой на исследование.

Кроме того, этот месяц побил рекорд прошлого года на 0,1%. В целом осень для Европы стана на 1,9 градуса теплее среднего значения и на 0,4 градуса теплее осени 2006 года. Именно в тот год три осенних месяца считались самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Новое исследование в целом согласуется с тенденцией потепления на планете, которую можно наблюдать в долгосрочной перспективе.

По итогам декабря 2020 года станет ясно, будет ли 2020 год таким же теплым, как 2016-й. Вообще в этом году фиксируется повышение средних температур на один градус по Цельсию – и это уже вызвало усиление стихийных бедствий по всей Земле. Речь и о лесных пожарах, и о тропических штормах, и об исчезновении морского льда в Карском море.

Быстрее, чем любой другой регион Земли нагревается Арктика, отметили ученые, именно там наиболее явное уменьшение площади ледяного покрова.