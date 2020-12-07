Выявлены пожизненные последствия коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нарушения чувствительности и слабость могут навсегда остаться с пациентами, переболевшими COVID-19, сообщил врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Самое распространенное, на что жалуются пациенты, — выраженная слабость. Второе — парестезия, постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях», - цитирует его «Вечерняя Москва».

У переболевших нередко встречается повышенное давление из-за отека сосудов, и нарушение магниево-кальциевого обмена. Именно последнее влияет на мышцы и может привести к гипертонии. Страдают также печень и почки.

Медик напомнил о том, что развитие посткоронавирусных осложнений возникает у тех, кто до COVID-19 страдал сопутствующими заболеваниями. И тем хуже будут последствия, чем ниже был иммунитет.

«Если у человека изначально были такие факторы риска, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, то, разумеется, риск развития тяжелых последствий, таких как проблемы с сосудами, будет выше», — пояснил Кондрахин.

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