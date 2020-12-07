Россия узнала соперников в отборе на ЧМ-2022. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Швейцарии завершилась жеребьевка отборочного турнира чемпионаат мира по футболу 2022 года. Первенство планеты пройдет через два года в Катаре. И Россия попала в группу из шести команд. Стали известны результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 и ответ на главный вопрос - с кем же сыграет Россия на пути к этому турниру.

Соперники сборной России по группе H отборочного турнира ЧМ-2022 - это Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Перед жеребьевкой сборная России была в третьей отборочной корзине.

Европейская часть отборочного турнира ЧМ-2022 пройдет в следующем году. Все команды в группе будут играть с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп пройдут сразу в финал. А три остальные будут добираться по особой формуле через мини-турнир сборных с участием 12 команд. Он пройдет в марте 2022 года. Всего в Катаре сыграют 13 команд из Европы.

Отметим, что сайт KP.RU следил за жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022 в режиме онлайн-трансляции.