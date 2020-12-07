США назвали «предупреждением для России» учения НАТО в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так называемое "сдерживание" Москвы остается одним из приоритетов НАТО несмотря на ситуацию с Китаем в Тихом океане. Именно поэтому маневры, которые провел альянс совместно с флотом США в Черном море, нужно расценивать, как «предупреждение для России», считают журналисты.

«Учения еще раз продемонстрировали, что, несмотря на внимание, которое сейчас уделяется возможной китайской угрозе в Тихом океане, сдерживание России по-прежнему остается ключевым приоритетом для США и ее партнеров», — говорится в материале The National Interest.

Для учений в акваторию прибыл эсминец Военно-морских сил США Donald Cook и авиация НАТО. Маневры позволят американским союзникам наблюдать за российскими подводными лодками и другой активностью флота РФ.

Вашингтон напомнил, что он постоянно посылает технику и военных для совместных учений с союзниками, входящими в альянс, — Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.

Эсминец Donald Cook пробыл в Черном море на 12 дней, до 4 декабря.

3 декабря российский МИД выразил обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Черном море. Дипломаты подчеркнули, что ВМС альянса стали заходить в порты региона слишком часто. Также самолеты НАТО все чаще перехватывают во время разведывательных полетов вдоль российских границ.

При этом глава альянса Йенс Столтенберг на прошлой неделе обвинил Россию в наращивании своей военной мощи в Крыму, на которое НАТО якобы вынуждена отвечать.