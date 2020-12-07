Результаты жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022: определен состав всех групп Европы

Россия будет играть в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Швейцарии завершилась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Турнир пройдет через два года в Катаре и 7 декабря определился состав групп в зоне Европы. 55 команд разделили на 10 групп. 5 - по 5 команд и 5 - по 6 сборных.

Полные результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 выглядят так:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Армения, Лихтенштейн.

Формула отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года для Европы - сложная. В Катар поедут 13 команд от зоны УЕФА. 10 - сразу отправятся туда, выиграв свою группу.

Еще три команды будут добраны путем специального мини-турнира. Он пройдет весной 2022 года и в него попадут 12 команд - 10 из тех, кто станет вторым в группе. А еще два коллектива - по рейтинг победителей Лиги Наций. Из числа тех, кто не поедет на чемпионат мира сразу.

Сайт KP.RU следил за жеребьевкой отборочного турнира ЧМ-2022 в режиме онлайн-трансляции.