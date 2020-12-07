В начале ноября наши победили на Кубке Карьяла. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 7 декабря, было официально оглашено расписание матчей второго этапа Евротура 2020/2021. На следующей неделе четыре лучших команды Европы будут биться на турнире "Кубок Первого канала". Все игры наших будут показаны в прямом эфире - россияне будут играть против Швеции, Чехии и Финляндии.

Как сообщили "КП" в дирекции общественных связей Первого канала, уже известно расписанией телетрансляций матчей Кубка Первого канала 2020, откроется турнир для нас матчем против Швеции 17 декабря. Спустя пару дней - поединок против Чехии, а 20 декабря последняя встреча турнира - с Финляндией.

Расписание трансляций матчей сборной России на Кубке Первого канала 2020 выглядит так:

Россия - Швеция

17 декабря, онлайн

Россия – Чехия

19 декабря в 15:15, ТВ и онлайн

Россия – Финляндия

20 декабря в 15:15, ТВ и онлайн

Отметим, что ранее наша команда произвела настоящий фурор на первом этапе Евротура. Составленная из молодежи команда победила на Кубке Карьяла, который прошел в начале ноября в Финляндии.