Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, который уже несколько лет как завершил карьеру футболиста, высказался по поводу итогов жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Наши будут играть в группе H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Как считает звезда питерского "Зенита", у этой шестерки есть уже один фаворит:

- Хорваты — сильные ребята, обученные, образованные. То же «Динамо» из Загреба занимает первое место в группе Лиги Европы с ЦСКА. Армеец Никола Влашич — сильная фигура в европейском футболе. Ещё будет играть Лука Модрич. Сборная Хорватии будет фаворитом нашей группы.

Однако же и сборной России Аршавин отводит шансы на успешное выступление в отборочном турнире, говоря, что все-таки будет шанс "зарубиться" с соперниками:

- Но мы тоже боеспособны в этой группе. Хорватия и Словения — из бывшей Югославии. Между ними ожидается рубилово. Даже лидеры будут терять очки. Рабочая группа нам попалась, я считаю, - заявил Андрей Аршавин в эфире программы "Наши парни" на YouTube.

Отборочный турнир ЧМ-2022, напомним, пройдет в течение всего 2021 года. Победители групп сразу же станут участниками финального турнира. А еще три будут добраны весной 2022 года из числа 10 команд, ставших вторыми. И еще двух из числа тех, кто пройдет по рейтингу Лиги Наций. Они разыграют три финальные путевки в Катар.