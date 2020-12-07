Черчесов высказался по поводу жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022

Россия будет играть в одной группе с вице-чемпионами мира 2018. Фото: REUTERS

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итог жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022. Наша команда будет пробиваться на этот турнир в течение всего 2021 года. Параллельно же готовясь к матчам финального турнира чемпионата Европы, который состоится летом.

Как заявил наш тренер, до жеребьевки отбора на ЧМ-2022 у него были в голове расклады:

- Все команды абсолютно в рабочем порядке изучим, с каждой надо играть. До жеребьевки мы долго спорили, что лучше быть во второй или третьей. И жизнь показала, что Хорватия лучше, чем Германия из первой корзины. То, что кажется плохо изначально, оказывается, что не так уж и плохо, - говорит Черчесов.

Волнения по поводу предстоящих поединков у нашего тренера не имеется, как он сказал - в рабочем режиме будут подходить к этим играм:

- Будем спокойно готовиться к матчам, - заявил Станислав Черчесов в прямом эфире шоу "Наши парни" на YouTube.

Сборная России, напомним, сыграет в отборочной группе H. Вместе с нами будут биться за выход на турнир в одной шестерке команды Хорватии, Словакии, Словении, Мальты и Кипра. Отборочный турнир ЧМ-2022 пройдет по особой формуле. Победители 10 групп сразу же станут финалистами турнира. А вот еще три будут добираться в ходе мини-турнира, который состоится весной 2022 года. Финальный турнир чемпионата мира, напомним, пройдет в Катаре в декабре 2022 года.