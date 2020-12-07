Дзюба двумя словами описал отборочную группу сборной России к ЧМ-2022

Артем Дзюба поделился своим мнением по поводу итогов жеребьевки ЧМ-2022. Фото: REUTERS

Капитан сборной России по футболу и питерского "Зенита" Артем Дзюба вечером в понедельник, 7 декабря, внимательно следил за ходом жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Наша команда будет играть весь 2021 год с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой и Кипром в битве за путевку на чемпионат мира, который в конце 2022 года состоится в Катаре.

- Боевая группа, - оценил кратко Артем Дзюба итоги жеребьевки, опубликовав пост у себя в личном Инстграме.

Дзюба, напомним, не играл за сборную России в последних матчах 2020 года после того, как в сети появилось скандальное видео с участием игрока. Решение об этом лично принял тренер сборной Станислав Черчесов после разговора с футболистом.

Напомним, что жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 прошла в понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе. Из-за ограничений по коронавирусу она проходила "на удаленке" - в зале были только три человека, которые проводили процесс жеребьевки. И четвертой была одна из соведущих церемонии жеребьевки отбора ЧМ-2022.

Формула отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Европе - проста. Чтобы сразу попасть в финал, надо занять первое место в своей группе. Вторая команда отборочного турнира попадет в мини-турнир. Там окажутся 10 сборных, ставших вторыми в своих группах плюс две лучших команды по рейтингу Лиги Наций УЕФА. Они в стыковых матчах определят еще три лучших команды от Европы, которые в конце 2022 года сыграют в Катаре на чемпионате мира.