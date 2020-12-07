Эксперт предсказал рекордный рост цен на продукты Фото: Андрей АБРАМОВ

Российский экономист сообщил о рекордном подорожании продуктов питания во всем мире. У большей части населения планеты доходы упали на 10% и более, а продукты продолжают расти в цене – такая тенденция будет сохраняться весь будущий год.

«Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие», - считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.

Несмотря на общие тенденции, у РФ достаточно ресурсов, чтобы справиться с этим и пройти через мировой продовольственный кризис с минимальными потерями, заявил он в эфире НСН.

Страна может жить на полном самообеспечении, и еще сохранить большие объемы экспорта, в том числе зерна, хлеба, масла и прочих категорий товаров.

«Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет», — подчеркнул Узун.

Сложнее всего придется представителям малого бизнеса в России в следующем году, уверен эксперт. Особенно это коснется сферы общепита.