Сборная России будет весь 2021 год пробиваться на чемпионат мира 2022. Фото: REUTERS

Известный телекомментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу итогов жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне будут спорить за выход в финальную часть соревнований с пятью командами. В соперниках у нашей команды - Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

- Поскольку мы в третьей корзине, было важно, кто нам достанется из первой, второй. Мы прекрасно понимаем, что такие команды, как Бельгия, Франция, Португалия, Германия — для нас фактически приговор. Выходят сборные с первого места, как мы понимаем, и сейчас у нас остается шанс, - заявил Дмитрий Губерниев в интервью "Спорт-Экспрессу".

При этом, эксперт дал характеристику и сборной России. Отметив важную роль в команде форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы. Сказав, что после чемпионата мира 2018 года команда Хорватии все-таки стала слабее и их статус фаворита группы - под вопросом:

- Футболисты у нас какие были, такие и будут. Футболисты средние. Конечно, будем стараться. И нужно обращаться внимание на нюансы. Если не будет Головина, Фернандеса и Дзюбы, то в решающих матчах будет тяжело. Роль Дзюбы в команде по-прежнему важная, и не только на поле. Фаворит — хорваты, но они стали слабее после чемпионата мира, они неявные фавориты. Будем сражаться и стараться, - сказал Дмитрий Губерниев.

Напомним, что отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года будет проходить весь следующий год. Российская команда проведет 10 матчей. При этом, летом 2021 года у нас - участие в финальном турнире чемпионата Европы по футболу. Чтобы попасть сразу в финальный турнир ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, нашей команде надо выиграть свою группу.

Потому что потом останется только три места в финальной части турнира. Они будут разыграны весной 2022 года, когда соберут 10 лучших вторых команд плюс две сборные по рейтингу Лиги Наций. И они проведут мини-турнир, который определит трех последних финалистов чемпионата мира, который в конце 2022 года примет Катар.