Расписание матчей сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022: известны пока только даты встреч

Сборная России весной 2021 года начнет путь на ЧМ-2022. Фото: REUTERS

В понедельник, 7 декабря, в Швейцарии прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная России попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой и Кипром. И теперь главный вопрос, который волнует болельщиков - расписание матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022.

Пока что его нет - оно появится в ближайшее время после серии согласований между всеми шестью командами, которые играют в отборочной группе. Пока что же известно, что старт отбора намечен на 24-25 марта 2021 года. И в марте предстоит за семь дней провести аж три игры! После чего матчи отбора пройдут только в сентябре - летом будет перенесенный чемпионат Европы.

На данный момент даты игровых дней отборочного турнира ЧМ-2022 пока что выглядят следующим образом:

1 тур 24-25 марта

2 тур 27-28 марта

3 тур 30-31 марта

4 тур 1-2 сентября

5 тур 4-5 сентября

6 тур 7-8 сентября

7 тур 8-9 октября

8 тур 11-12 октября

9 тур 11-13 ноября

10 тур 14-16 ноября

Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.