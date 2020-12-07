Расписание матчей сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022: известны пока только даты встреч

Сборная России весной 2021 года начнет путь на ЧМ-2022.
Фото: REUTERS
В понедельник, 7 декабря, в Швейцарии прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная России попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой и Кипром. И теперь главный вопрос, который волнует болельщиков - расписание матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022.
Пока что его нет - оно появится в ближайшее время после серии согласований между всеми шестью командами, которые играют в отборочной группе. Пока что же известно, что старт отбора намечен на 24-25 марта 2021 года. И в марте предстоит за семь дней провести аж три игры! После чего матчи отбора пройдут только в сентябре - летом будет перенесенный чемпионат Европы.
На данный момент даты игровых дней отборочного турнира ЧМ-2022 пока что выглядят следующим образом:
1 тур 24-25 марта
2 тур 27-28 марта
3 тур 30-31 марта
4 тур 1-2 сентября
5 тур 4-5 сентября
6 тур 7-8 сентября
7 тур 8-9 октября
8 тур 11-12 октября
9 тур 11-13 ноября
10 тур 14-16 ноября
Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.