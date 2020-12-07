Швейцарскую деревню эвакуируют на 10 лет для уничтожения склада боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На целых 10 лет придется покинуть свой дом жителям швейцарской деревушки Митхольц, потому что они живут буквально на пороховой бочке. Дело в том, что власти страны запланировали ликвидировать склад, на котором хранится более 3,5 тысячи тонн боеприпасов еще со времен Второй Мировой.

«Федеральный совет постановил, что остатки боеприпасов должны быть вывезены с бывшего склада в Митхольце… и поручил Минобороны разработать план эвакуации и соответствующие защитные меры», - сказано на сайте правительства Швейцарии.

Военные должны и подготовить сообщение о необходимом финансировании к осени 2022 года.

На складе лежит около 3,5 тысячи тонн боеприпасов. В 1947 году там произошел взрыв.

Ранее военное ведомство страны создало специальную рабочую группу, разработавшую концепцию эвакуации.

«Из соображений безопасности жители Митхольца должны уехать… на период, который может превышать десять лет в зависимости от состояния объекта», - рассказали там.

Но начнут увозить людей только после 2030 года. Ликвидация склада может обойтись правительству Швейцарии в 900 миллионов франков (более одного миллиарда долларов).

Большинство жителей согласны уехать, также Минобороны получило одобрение от соответствующих кантональных и общинных властей. В деревне сегодня постоянно проживают около 170 человек.