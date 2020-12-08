Коронавирус в Москве, последние новости на 8 декабря 2020 года: ученые в очередной раз рассчитали пик пандемии в столице

Изменить ситуацию сможет распространение вакцины Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество выявленных случаев коронавируса в Москве сохраняется на высоком уровне. Накануне оперштаб сообщил, что было диагностировано еще 7279 больных ковидом.Для сравнения, число пациентов с Covid-19, которых сняли из-под медицинского наблюдения, чуть больше пяти тысяч человек.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Москве.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сказала, что марафону борьбы с пандемией коронавируса не видно ни конца ни края. Чиновник напомнила, что болезнью борются уже девять месяцев. Однако в обозримом будущем победа не проглядывается.

Изменить ситуацию сможет распространение вакцины. Глава города Сергей Собянин рассказал, что система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации. Пока она доступна сотрудникам соцсферы, но очень скоро привиться смогут все желающие.

Ученые из Санкт-Петербурга создали свою математическую модель прогнозирования пиков коронавируса. Формулу опробовали на примере ситуации в столице. Одновременное число больных будет на уровне 150 тысяч человек. Случится это через пару дней.

Московский ресторан могут закрыть после дня рождения главного медиа-противника коронавируса Виктории Бони. Светская львица, которая последнее время красна не делами, а словами — про опасность 5G и мировой ковидный заговор, закатила вечеринку. Гулял весь звездный бомонд.

Московский священник рассказал о работе в красной зоне. Батюшки создали группу быстрого реагирования, чтобы причащать больных коронавирусом. Священники приходят в палаты к умирающим, и после таинства многие пациенты выздоравливают.