Бари Алибасова выписали из больницы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкального продюсера Бари Алибасова отправили домой, сейчас он отсыпается. Об этом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Он пообещал в ближайшее время сообщить о причинах госпитализации продюсера.

«Его выписали. Сейчас он находится дома. Естественно, что после больницы ему необходимо прийти в активное состояние. Пока он дома, отсыпается. Постельный режим», - цитирует Горжанкина Пятый канал.

73-летний Алибасов накануне попал в больницу. СМИ писали, что он выпил слишком много препаратов, повышающих потенцию. С передозировкой его забрали в одну из московских клиник – Горжанкин говорит, что версия с виагрой еще рассматривается.

В крови продюсера действительно был высокий уровень препаратов, но по большей части не виагры, а его ежедневных лекарств, которые ему выписали доктора.

«И вопрос в том, что он пьет таблетки из таблетницы по дням, и кто-то перепутал все эти таблетки. Сейчас мы разбираемся, либо он сам перепутал, либо кто-то», - сказал PR-директор.

В 2019 году Алибасов попал в больницу, потому что перепутал бутылки и выпил чистящее средство «Крот» вместо сока. У него был ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.