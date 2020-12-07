Кравчук рассказал о новом плане Киева по урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом 2021 году Киев предложит очередной план по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщил журналистам первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

По его словам, это будут «более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса - установления мира в Донбассе». Новый план включает в себя, в частности, «закон о выборах, закон об амнистии, закон об особенностях местного самоуправления», что предполагает и «формулу Штайнмайера». Причем «эти решительные действия», как подчеркнул Кравчук, «будут базироваться прежде всего» на решениях, принятых в ходе встреч в «нормандском формате», а Украина «ни в коем случае» не намерена отказываться от Минских соглашений.

«Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут, прежде всего на Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Леонид Кравчук перечислил условия, при которых наступит мир в Донбассе.

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