Пользователи сообщили об очередном сбое в работе Instagram

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздним вечером в понедельник, 7 декабря, пользователи популярной во всем мире социальной сети Instagram стали сообщать о серьезном сбое в работе этого сервиса. Самое большое количество жалоб на неполадки поступают из Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии и Соединенных Штатов. В России сообщения о возникших неполадках в Instagram присылают, в основном, пользователи из Москвы.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов и фиксирует жалобы их пользователей на сбои, большинство людей из разных стран (65%) не могут обновить новостную ленту в Instagram. Еще 17% пользователей соцсети сообщают, что у них возникли проблемы при попытке зайти на сайт, ровно столько же (17%) не могут просмотреть историю.

Стоит отметить, что неполадки в работе Instagram возникают довольно часто. Например, сайт kp.ru, писал о глобальном сбое 16 июля.