Путин внес изменения в список веществ для химоружия

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в список веществ, оборудования и технологий, разрешенных для использования при создании химического оружия, а также химикатов, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации в понедельник, 7 декабря, вносит изменения в перечень химикатов, оборудования и технологий, утвержденный почти двадцать лет назад – в 2001 году.

В тексте документа отмечается, что указ подписан главой государства с целью защиты национальных интересов страны, а также чтобы обеспечить выполнение международных обязательств России в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и уничтожении боевых отравляющих веществ.

Указ вступает в силу спустя три месяца со дня его официального опубликования.