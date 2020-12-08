Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил медиков за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом.

Согласно указу главы государства, текст которого в понедельник, 7 декабря, был опубликован на официальном портале правовой информации, Орденом Дружбы награждена, в частности, главврач столичной клинической больницы №1 «Группы компаний «Медси» Татьяна Шаповаленко, еще четыре сотрудника этого медучреждения, пять работников фармацевтических компаний и заместитель главного врача по хирургии Клиники научной медицины награждены медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, 14 врачей получили орден Пирогова, а сотрудница Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Ольга Семенова была удостоена медали Луки Крымского.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 2 декабря президент поблагодарил российских медиков, которые работают с больными COVID-19, за их самоотверженный труд в тяжелых условиях вспышки заболевания.