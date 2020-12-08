США составили список стран, нарушающих «религиозную свободу»

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Соединённые Штаты составили список стран, в которых, по мнению американских властей, систематически нарушаются «религиозные свободы» граждан. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

В перечень «нарушителей религиозных свобод» вошли десять государств – Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Таджикистан и Туркменистан. В заявлении Помпео говорится, что эти страны «вызывают особую обеспокоенность» США в соответствии с определениями американского закона «о международных религиозных свободах от 1998 года».

Кроме того, госдепартамент внес в «специальный список особого внимания» Россию, Кубу, Никарагуа и Коморские острова как страны, правительства которых, по мнению Вашингтона, «терпимо относились к серьёзным нарушениям религиозных свобод», передает ТАСС.

Стоит отметить, что в Штатах подобные списки составляются регулярно, причем в МИД России неоднократно отмечали их тенденциозность и предвзятость.