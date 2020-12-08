«Академик Черский» удаляется от недостроенного участка «Северного потока — 2»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в понедельник, 7 декабря, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое с 5 декабря стояло недалеко от недостроенного участка «Северного потока — 2», около 23:00 по московскому времени снялось с якоря и отправилось на северо-восток.

По данным отслеживающего передвижение судов портала Marine Traffic, трубоукладчик удаляется от места продолжения строительства газопровода и точки, где стоял ранее – близ датского острова Борнхольм в территориальных водах Польши.

Напомним, как писал сайт kp.ru, газопровод «Северный поток-2» завершен на 95 процентов. В конце ноября оператор проекта Nord Stream 2 AG объявил возобновлении работ по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием.

5 декабря Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии сообщило, что до конца года заниматься прокладкой труб будет судно «Фортуна».