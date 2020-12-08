Flight International: Россия занимает второе место в по числу военной авиатехники

Самым совершенным российским истребителем издание назвало Су-57 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская армия располагает вторым по величине парком авиационной техники в мире, уступая в этом вопросе только Вооруженным силам Соединенных Штатов, считает британский профильный журнал Flight International.

«Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4143 единицы авиатехники, что составляет 8% общемирового парка военной авиатехники», - говорится в выпущенном им ежегодном справочнике World Air Forces 2021.