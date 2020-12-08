В Британии оценили эффективность закрытия границ в борьбе с коронавирусом

Британские эпидемиологи оценили эффективность закрытия границ в борьбе с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа британских эпидемиологов под руководством профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Марка Джита провела исследование, целью которой стала оценка эффективности повсеместного закрытия границ в борьбе с распространением коронавируса.

По мнению ученых, в начале пандемии COVID-19 весной такая мера была оправдана, а теперь для большинства стран почти бесполезна. Опубликованные в журнале Lancet Public Health расчеты специалистов показывают, что строгие однотипные меры по закрытию границ вряд ли помогут большинству стран защитить себя от новых вспышек заболевания, исключение составляют только страны, «где уровень трансграничного обмена высок, а число местных заражений коронавирусом остается относительно низким». Британские исследователи советуют властям государств «более гибко подходить к борьбе с вирусом, используя подобные методики для оценки текущего уровня угрозы».

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