В Индии считают, что причиной вспышки неизвестной болезни могла стать грязная вода

Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в индийском штате Андхра-Прадеш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестная болезнь, вспышка которой была зафиксирована в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш), с пандемией коронавируса никак не связана, а причиной заболевания, скорее всего, могла стать грязная вода.

Об этом рассказал журналистам инспектор округа Западный Годавари, к которому относится город Элуру и его окрестности, Долла Джоши Рой. По его словам, местные власти подозревают «загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами».

Инспектор добавил, что работы по выяснению причин странной болезни продолжаются. Все заболевшие прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, но анализы на COVID-19 показали отрицательный результат, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за неизвестного заболевания в индийском штате Андхра-Прадеш на юге страны умер один человек, еще 315 госпитализированы.