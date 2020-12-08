Байден пообещал назвать имя нового главы Пентагона 11 декабря

Демократ Джозеф Байден Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, который вскоре станет новым президентом США, пообещал назвать фамилию своего кандидата на должность министра обороны страны совсем скоро, 11 декабря, передает агентство Reuters.

Имена кандидатов на другие посты в будущей вашингтонской администрации он объявит до католического Рождества – то есть, до 25 декабря. Об этом сообщила переходная команда демократа.

«Избранный президентом Байден назовет имена новых членов кабинета до Рождества. Кандидаты на должности министра обороны, а также членов экономического блока кабинета будут объявлены до конца этой недели», - говорится в сообщении.

По данным американских СМИ, один из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Пентагона – отставной генерал Ллойд Остин, который при администрации Барака Обамы с 2013 по 2016 год возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден заявил, что он надеется на то, что нынешний президент США Дональд Трамп почтит своим присутствием его инаугурацию, однако сам республиканец не собирается приветствовать преемника в Белом доме.

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