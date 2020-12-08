Почти половина россиян сделали прививку от гриппа

Вакцинация против гриппа – основной способ профилактики заболевания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сегодняшний день прививку от гриппа сделали более 73,2 миллиона россиян – то есть, почти половина (49,9%) всего населения страны. Вакцинация против гриппа во всех субъектах России продолжается.

«В настоящее время привито более 73,2 миллиона человек, что составляет 49,9% от численности населения Российской Федерации», - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном 8 декабря на сайте ведомства.

Отмечается также, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ, обусловленной респираторными вирусами не гриппозной этиологии, превышены в 42 субъектах страны, причем заболевают, в основном, взрослые люди.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Роспотребнадзор неоднократно подчеркивал, что самый лучший способ профилактики гриппа – это вакцинация, причем прививаться нужно каждый год, так как штаммы вирусов этого инфекционного заболевания постоянно меняются, а иммунный ответ организма на вакцинацию со временем ослабевает.

Ранее врач-эпидемиолог Ксения Шорикова объяснила, можно ли самостоятельно отличить сезонный грипп от коронавируса COVID-19 и назвала пять различий.