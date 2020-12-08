Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Большинство работающих на удаленке россиян сократили расходы на 30%

Почти треть жителей России намерены работать в дистанционном режиме еще несколько месяцев
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Большинство работающих на удаленке россиян сократили расходы почти на треть

Большинство работающих на удаленке россиян сократили расходы почти на треть

Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство россиян, которые из-за вспышки коронавируса в стране перешли на удаленный режим работы, за время «удаленки» сократили свои расходы почти на треть – на 30%. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Райффайзенбанком соцопроса, в котором приняли участие около 8,5 тысячи граждан России.

Отмечается, что более половины опрошенных ответили, что им удалось уменьшить траты на 30%, а каждый пятый – практически вдвое, причем такая значительная экономия, по словам респондентов, позволила начать копить деньги. Еще 45% опрошенных признались, что тоже откладывают, но примерно столько же, сколько и до перехода на «удаленку».

Около половины участников опроса экономят на развлечениях, каждый третий – на аренде и оплате медицинских услуг, а каждый пятый – на кофе.

Кроме того, как показал опрос, примерно для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, а почти треть респондентов (30%) намерены работать в дистанционном режиме еще несколько месяцев, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 декабря Совет Федерации одобрил законопроект об удаленной работе, новый закон вступит в силу с 2021 года.