Большинство работающих на удаленке россиян сократили расходы на 30%

Большинство работающих на удаленке россиян сократили расходы почти на треть Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство россиян, которые из-за вспышки коронавируса в стране перешли на удаленный режим работы, за время «удаленки» сократили свои расходы почти на треть – на 30%. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Райффайзенбанком соцопроса, в котором приняли участие около 8,5 тысячи граждан России.

Отмечается, что более половины опрошенных ответили, что им удалось уменьшить траты на 30%, а каждый пятый – практически вдвое, причем такая значительная экономия, по словам респондентов, позволила начать копить деньги. Еще 45% опрошенных признались, что тоже откладывают, но примерно столько же, сколько и до перехода на «удаленку».

Около половины участников опроса экономят на развлечениях, каждый третий – на аренде и оплате медицинских услуг, а каждый пятый – на кофе.

Кроме того, как показал опрос, примерно для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, а почти треть респондентов (30%) намерены работать в дистанционном режиме еще несколько месяцев, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 декабря Совет Федерации одобрил законопроект об удаленной работе, новый закон вступит в силу с 2021 года.